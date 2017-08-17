Де Мистура отложил технические переговоры с сирийской оппозицией
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Оппозиция Сирии активно обсуждает вопросы урегулирования. Как сообщил спецпредставитель генсека ООН по САР Стаффан де Мистура, технические переговоры группы ООН с сирийской оппозицией были отложены на начало сентября. Изначально они были запланированы на следующую неделю.
Технические переговоры представителей Организации объединенных наций с сирийской оппозицией отложена на начало сентября. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуру.
"Техническая встреча между нами и оппозицией, запланированная на следующую неделю, была отложена по моему решению. Я пристально наблюдаю за ситуацией - сейчас очень интенсивное обсуждение внутри оппозиции", - сказал он.
Правительство Сирии, по словам де Мистуры, не хочет принимать участия в технической встрече. Таким образом, переговоры по существу запланированы на октябрь.
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