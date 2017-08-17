Китаец угостил лапшой 5 тысяч человек за найденное помолвочное кольцо

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Счастливый китайский бизнесмен купил 5 тысяч тарелок острой лапши в одном из ресторанов города Чунцин и угостил ими прохожих. Это произошло после того, как владельцы заведения вернули ему помолвочное кольцо за 45 тысяч долларов, которое он из-за невнимательности оставил во время перекуса.

Китайский бизнесмен по фамилии Ван купил пять тысяч тарелок острой лапши в ресторане города Чунцин в благодарность за найденное помолвочное кольцо, передает РИА Новости.

Сообщается, что мужчина приехал из Гуанчжоу в Чуцин, чтобы сделать предложение своей девушке. По дороге он зашел перекусить и случайно оставил кольцо с бриллиантом в три карата стоимостью 45 тысяч долларов в ресторане.

Посетители нашли сумку с украшением и отдали ее управляющему ресторана, который связался с бизнесменом и передал ему находку. Мужчина решил отблагодарить местных жителей за доброту и накормил всех лапшой. За едой выстроилась стометровая очередь.

В этом же ресторане бизнесмен Ван сделал предложение своей возлюбленной, на которое она ответила согласием.