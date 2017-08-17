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Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил новому премьер-министру Алжира Ахмеду Уяхья, что намерен посетить его страну в октябре. Он также поздравил коллегу с назначением на пост главы кабинета министров.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев посетит Алжир в октябре. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу кабмина России.

О намерении посетить Алжир Медведев сообщил в телеграмме новому премьер-министру этой страны Ахмеду Уяхья. Российский премьер также поздравил коллегу с назначением на должность.

"Буду рад возможности предметно обсудить с вами перспективы реализации новых взаимовыгодных совместных проектов в ходе моего визита в Алжир в октябре 2017 года", - говорится в телеграмме.