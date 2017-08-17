В Шотландии мужчина купил ананас с живой змеей

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В Эдинбурге мужчина купил в магазине ананас с живой змеей. Она пряталась в листьях плода. Зоозащитники доставили змею в специальный приют, где выяснили, что она неядовитая.

Житель шотландского города Эдинбург купил в супермаркете ананас с живой змеей, которая пряталась в листьях плода. Об этом сообщает "МИР24".

Затем зоозащитники приехали спасать змею и доставили ее в специальный приют. Оказалось, что она добралась вместе с ананасом из Коста-Рики. Змея была неядовитой, однако сотрудники приюта пока не смогли определить ее вид.

По словам специалистов, небольшие животные часто забираются в ящики с продуктами, но такое длительное путешествие уникально. Представители супермаркета начали свое расследование данного инцидента.

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