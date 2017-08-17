Киев: в Крыму заработало украинское телевидение

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По данным Киева, Украина в тестовом режиме начала трансляцию пяти своих телеканалов на территории Крыма. Украинское телевидение прекратило свое вещание на полуострове в ноябре 2015 года по поручению главы республики.

В Киеве заявили о начале трансляции пяти украинских каналов в Крыму, об этом написал в своем Facebook член Национального совета страны по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

На РТС Чонгар в Херсонской области в тестовом режиме включено телевещание каналов: UA:Крым (НСТУ), 5 канал, Прямой канал (Тонис), ICTV, Черноморская ТРК.

с 1 сентября мультиплекс перейдет на обычный режим работы с мощностью 0,3 кВТ, для улучшения качества изображения и увеличения дальности приема. С 1 ноября планируется повысить мощность до 1 кВт. Сейчас идет работа по созданию еще одного мультиплекса на пять украинских каналов.

Украинское телевидение не вещает в Крым с ноября 2015 года по поручению главы республики Сергея Аксенова.

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