Сурков встретится в Минске со спецпредставителем Госдепа по Украине

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Помощник президента России Владислав Сурков встретится в Минске со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. По словам осведомленного источника, переговоры состоятся на следующей неделе.

Помощник президента России Владислав Сурков встретится на следующей неделе со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"Встреча, как ожидается, пройдет в Минске в первой половине следующей недели", - сказал он.

При предыдущей администрации США российско-американские переговоры по Украине велись между Сурковым и заместителем госсекретаря Викторией Нуланд. Глава Госдепа Рекс Тиллерсон назначил Волкера спецпредставителем по Украине 7 июля.