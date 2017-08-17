Путин дал гражданство двукратному чемпиону мира по велотреку Перкинсу

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Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке австралиец Шейн Перкинс получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство двукратному чемпиону мира по велоспорту на треке австралийцу Шейну Перкинсу. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 года в Австралии", - говорится в документе.

Шейн Перкинс дважды выигрывал чемпионаты мира на велотреке в 2011 и 2012 годах. Кроме того, он выигрывал бронзу Олимпийских игр 2012 года.