В Германии эвакуировали 10 тысяч человек из-за бомбы времен войны

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Более 10 тысяч человек эвакуировали в германском городе Хильдесхайм после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. В настоящее время специалисты извлекают снаряд из земли.

В германском городе Хильдесхайм эвакуировали более 10 тысяч человек из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Газета.ru.

Снаряд нашли во время проведения строительных работ. Власти города перекрыли все прилегающие территории. В настоящее время специалисты извлекают бомбу из земли.

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