В Германии эвакуировали 10 тысяч человек из-за бомбы времен войны
Теги: В мире германия война эвакуация бомба
Более 10 тысяч человек эвакуировали в германском городе Хильдесхайм после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. В настоящее время специалисты извлекают снаряд из земли.
В германском городе Хильдесхайм эвакуировали более 10 тысяч человек из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Газета.ru.
Снаряд нашли во время проведения строительных работ. Власти города перекрыли все прилегающие территории. В настоящее время специалисты извлекают бомбу из земли.
Читайте также:
В Шотландии мужчина купил ананас с живой змеей
Сурков встретится в Минске со спецпредставителем Госдепа по Украине
Киев: в Крыму заработало украинское телевидение
Деревянный дом Палибина помогают реставрировать волонтёры
Завершено строительство одного тоннеля между "Рубцовской" и "Лефортово"