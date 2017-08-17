Российские дипломаты уговорили мужчину в Киеве не совершать суицид

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Мужчина, который угрожал совершить суицид в гостинице "Крещатик" в Киеве, отказался от своих намерений. Уговорить его не совершать самоубийство помогли в том числе российские дипломаты.

В Киеве уроженец Донбасса, угрожавший совершить самоубийство в гостинице "Крещатик", отказался от своих намерений. Об этом пишет Газета.ru.

Убедить не совершать суицид мужчину удалось после трех часов переговоров, в которых участвовали полиция, сотрудники гостиницы и представители российского консульства.

Как сообщают местные СМИ, мужчина родом из Донецка, но в отель заселился по паспорту гражданина Канады. Сам он заявил, что ему "организованная преступность" и его могут убить.