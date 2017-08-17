Лавров обсудит с коллегой из Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР

Теги: Политика мид кндр лавров южная корея переговоры россия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 августа встретится в Москве с главой МИД Южной Кореи Кан Ген Хва. По словам официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, стороны обсудят урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Москве с главой МИД Южной Кореи Кан Ген Хва. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя российского дипломатического ведомства Марию Захарову.

"На 25 августа запланированы переговоры (главы МИД Южной Кореи) с Сергеем Лавровым. Состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, с акцентом на урегулирование ситуации на Корейском полуострове", - сказала она.

Ранее Южная Корея заявила о готовности к переговорам с КНДР и призвала Пхеньян к возобновлению контактов по военной линии и по вопросам встреч родственников, находящихся по разные стороны границы. При этом южнокорейский президент Мун Чжэ Ин потребовал от северного соседа гарантий достижения конкретных результатов по итогам переговоров.