Путин в пятницу посетит Севастополь

Теги: путин севастополь Крым

Владимир Путин в пятницу, 18 августа, приедет в Севастополь. У президента будет насыщенная программа: он посетит образовательный центр "Бухта Казачья", где поговорит с преподавателями и родительским комитетом, музей-заповедник "Херсонес Таврический", а также возложит цветы к мемориалу "35 береговая батарея".

Владимир Путин в пятницу, 18 августа, совершит поездку в Севастополь. Как сообщили в Кремле, президент посетит образовательный центр "Бухта Казачья", где встретится с преподавательским составом и родительским комитетом.

После этого в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" Путин ознакомится с экспозицией "История Херсонеса в античный период" и проведет встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.

Вечером президент посетит ежегодный музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе", а перед этим вместе с байкерами возложит цветы к мемориальному комплексу "35 береговая батарея".