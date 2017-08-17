МИД не видит необходимости в срочной эвакуации россиян из Турции

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МИД России не видит на сегодняшний день необходимости в срочной эвакуации граждан из Турции в связи с возможной эпидемией вируса Коксаки в этой стране. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, посольство в Анкаре постоянно контактирует с турецкими санитарными властями по этому вопросу.

Посольство России в Анкаре постоянно контактирует с санитарными властями Турции, чтобы получить полную информацию о вирусе Коксаки. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В связи с участившимися случаями заражения отдыхающих на южных курортах Турции энтеровирусной инфекцией, Ростуризм и Роспотребнадзор предупредили российских граждан о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в этой стране, - приводит ее слова ТАСС.

Захарова добавила, что турецкая сторона согласна принять российских профильных специалистов для оценки ситуации с распространением вируса и определения уровня угрозы здоровью российских граждан в курортных зонах.

Дипломат напомнила, что по состоянию на 14 августа зафиксировано уже 14 случаев заражения вирусом Коксаки среди россиян. Все они - дети до десяти лет. "Еще у 361 российского туриста, из которых 337 - дети до десяти лет, диагностирован вирусный гастроэнтерит", - сказала она.

Вместе с тем, Мария Захарова подчеркнула, что на сегодняшний день "необходимости в срочной эвакуации граждан России нет".

Ранее стало известно, что в Роспотребнадзор поступило более 500 обращений от отдыхавших в Турции российских туристов, пожаловавшихся на ухудшение здоровья. Основные очаги заболеваний были зафиксированы в отелях городов Сиде, Аланья, Белек и Кемер. В основном заболели дети до 14 лет. До этого ведомство признало небезопасным отдых в регионе Анталья для россиян из-за вируса Коксаки.

Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям. Они хорошо переносят низкие температуры и сохраняются в воде. Источником инфекции является человек - больной или здоровый носитель. Наиболее уязвимы для заражения вирусом дети. Они могут заболеть через попадание инфекции с водой, пищей, через грязные игрушки и руки.