Суд отказал абоненту МТС в рассмотрении жалобы на 30 млрд рублей

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Суд отклонил кассационную жалобу жителя Тамбовской области, который требовал от оператора МТС 30 миллиардов рублей за списание неиспользованных бесплатных минут. Отмечается, что суд не нашел основания для передачи жалобы абонента на рассмотрение в президиум.

Суд в Тамбовской области отклонил кассационную жалобу абонента, который требовал от оператора МТС 30 миллиардов рублей за списание неиспользованных бесплатных минут. Об этом сообщает РИА Новости.

"В передаче кассационной жалобы на рассмотрение в президиум отказано, решение суда первой инстанции осталось в силе", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд не нашел основания для передачи жалобы абонента на рассмотрение в президиум.

Ранее сообщалось, что житель Тамбовской области Алексей Мелехов пытался взыскать с оператора МТС 30 миллиардов рублей за то, что компания якобы незаконно списала неизрасходованные бесплатные минуты. Оператор отнес иск к "судебным процессам, результат которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности".

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