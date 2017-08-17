МИД увидел возможности для улучшения отношений с США

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В Москве видят возможность для улучшения отношений с Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, Москва никогда не закрывала дверь и активно призывает США к улучшению отношений двух стран.

Москва видит возможность для улучшений отношений с США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Москва никогда не закрывала дверь, даже "когда ей хамили открыто в лицо".

"Мы не закрывали двери перед США в ходе даже деятельности предыдущей администрации, то есть даже в эти моменты, самые крайние, самые такие странные, мы всегда говорили о том, что приматом остается взаимодействие, сотрудничество, кооперация там, где она взаимовыгодна и взаимополезна", - подчеркнула представитель МИД.

Захарова подчеркнула, Россия "активнейшим образом" говорит, предлагает и призывает Вашингтон к улучшений отношений. Она напомнила, что Москва не сразу ответила на высылку дипломатов из США в декабре прошлого года и блокирование российской дипсобственности, чтобы дать возможность американской стороне "сохранить лицо".

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