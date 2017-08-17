Два человека погибли при взрыве СВУ в Дагестане

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Два человека погибли и один пострадал в результате взрыва в поле в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство.

В результате взрыва в Хасавюртовском районе Дагестана погибли два человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД республики. Еще один человек пострадал.

Взрыв произошел в поле неподалеку от селения Новогагатли. На месте работает оперативно-следственная группа. По данным РИА Новости, сработало самодельное взрывное устройство.