Россия вводит ограничения на ввоз мяса и молока из Белоруссии
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Россельхознадзор с пятницы вводит временные ограничения на ввоз в Россию продукции четырех белорусских предприятий. Под санкции российского ведомства попали "Витконпродукт", "Молочные горки", "Рогачевский МКК" и "Савушкин продукт".
Россельхознадзор с 18 августа вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции одного мясного и трех молочных предприятий из Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Россельхознадзор вынужден ввести новые меры ограничительного характера в отношении ряда белорусских предприятий", - говорится в сообщении.
Под санкции ведомства попали предприятия "Витконпродукт", "Молочные горки", "Рогачевский МКК" и "Савушкин продукт". Ограничительные меры против них ввели из-за найденных нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и России.
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