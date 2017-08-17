Фургон въехал в толпу людей в центре Барселоны

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Небольшой фургон врезался в толпу прохожих в центре Барселоны. Инцидент произошел на улице Рамбла. Местные СМИ сообщают о 20 раненых в результате наезда. По предварительным данным, водитель фургона скрылся с места происшествия пешком.

Небольшой фургон врезался в толпу людей в центре Барселоны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. Инцидент произошел на улице Рамбла.

В настоящее время место происшествия оцеплено и там работают сотрудники скорой помощи. Местные СМИ сообщают о 20 раненых в результате наезда. Однако пока официальных данных о числе пострадавших нет.



Полицейские эвакуировали людей из ближайших зданий. Правоохранительные органы пока не располагают информацией о водителе фургона. По предварительным данным, он скрылся с места происшествия пешком.

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