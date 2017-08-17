Теракт в Барселоне: фургон полкилометра давил пешеходов

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Фургон совершил наезд на пешеходов на оживленной улице в центре Барселоны. По данным полиции, есть жертвы. Более 25 человек пострадали. Случившееся квалифицировано как теракт. По данным СМИ, водитель фургона больше 500 метров целенаправленно сбивал людей на улице Рамбле.

В Барселоне микроавтобус врезался в толпу пешеходов. Всё произошло в районе, где всегда много туристов - на одной из самых оживлённых улиц города Рамбле, недалеко от знаменитого рынка "Бокерия". Об этом сообщает "ТВ Центр".

По одной информации, автомобиль влетел в людей, когда они переходили улицу на светофоре. По другой, машина зигзагами ехала по пешеходной части бульвара, чтоб задавить как можно больше пешеходов.

Местные СМИ сообщают о том, что жертвами трагедии, по предварительной информации, стали четыре человека, пострадали не менее 25. Власти уже квалифицировали случившееся как террористический акт.

По данным очевидцев, после наезда из микроавтобуса вышли несколько вооружённых людей. Двое из них ворвались в ресторан турецкой кухни, где захватили заложников. Здание уже оцеплено полицией. Еще один налетчик скрывается на территории рынка "Бокерия". Там была слышна стрельба. В городе закрыто метро, а также все магазины и кафе на Рамбле. В этом районе всегда много российских туристов. Сейчас наши дипломаты выясняют, есть ли россияне среди погибших и пострадавших.