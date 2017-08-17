Путин потребовал ликвидировать последствия влияния ЦБК на Байкал

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Владимир Путин поручил правительству и ряду ответственных ведомств принять меры по сохранению экологии озера Байкал. Речь идет, в частности, об отходах Байкальского ЦБК.

Финансирование программ жилищного строительства стало одной из главных тем, которые Владимир Путин обсудил с руководителем банка ВТБ Андреем Костиным. Ситуация в экономике, по оценке банкира, оживляется, передает "ТВ Центр".

Прибыль, полученная ВТБ в первой половине нынешнего года, оказалась больше, чем за весь 2016 год. Растут объёмы кредитования, в том числе ипотечного. Сумма займов, которые ВТБ уже выдал или планирует выдать гражданам на покупку жилья, по итогам года, как ожидается, увеличится почти на четверть. Владимир Путин поинтересовался ставками ипотечных кредитов. Сейчас их средний уровень, как сообщил Андрей Костин, составляет 11%, но в ближайшие месяцы он может снизиться до 10.

Также Генеральной прокуратуре и Росприроднадзору Владимир Путин поручил проверить законность деятельности, которая оказывает вредное воздействие на экологию Байкала. Отчитаться перед президентом контрольные органы должны будут до первого ноября. Ещё ряд поручений, связанных с охраной природы сибирского озера и окружающих его лесов, отдано правительству и региональным органам власти. Пакет документов Владимир Путин подписал по итогам прошедшего в начале месяца в Бурятии совещания по экологическому развитию Байкальской природной территории.