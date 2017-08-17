Замучившие котенка под Самарой живодерки жалуются на угрозы самосуда

Теги: животные самара Происшествие

В городе Кинель Самарской области две школьницы транслировали в прямом эфире в социальной сети издевательства над котенком. В этом они заставляли принять участие младшую сестру одной из живодерок. Эта история получила широкий резонанс благодаря пользователям интернета, которых возмутило увиденное. Теперь оценку действиям подростков дадут следователи.

Кидают об стену, бьют ногами, с нечеловеческой жестокостью вышибают жизнь из котенка две девочки тринадцати лет. Добивать измученное животное одна из живодерок посылает младшую сестру. Еще совсем ребенка, который даже не понимает, что происходит, и просто плачет от страха.

Зверскую расправу подростки снимают на видео и транслируют в сеть, передает "ТВ Центр". Видимо, предполагая, что разбитая до крови кошачья морда вызовет бурю лайков. Но вместо этого в сети - шквал негодования. Двое суток у дома живодерок дежурят неравнодушные жители города Кинель Самарской области. Делом, поражающим хладнокровной жестокостью, заинтересовался Следственный комитет.

"Председатель Следственного комитета Российский Федерации Александр Бастрыкин дал поручение руководству Следственного управления по Самарской области провести проверку по данному инциденту. В ходе процессуальной проверки следствия предстоит дать оценку действиям должностных лиц контролирующих органов, в обязанности которых входят проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними", - сообщила старший помощник руководителя следственного управления по Самарской области Елена Шкаева.

Общаться с журналистами мать живодерок отказалась. Хотя в одной из социальных сетей, прежде чем удалить страничку старшей дочери, призналась - она сама в шоке от произошедшего и не может оправдать поступок своего ребенка. Вот только позднее, когда делом занялась полиция, а с младшей дочерью женщины пообщалась психолог, прояснилась важная деталь.

— Тебе не нравилось котенка кидать?

— Нет.

— Ты же своего так не кидаешь?

— Нет. Его папа так кидал.

— Папа кидал?

— Да.

— Об стенку?

— Угу.

К родителям, если правоохранительные органы посчитают, что здесь есть их вина, будет применено административное наказание. Раскаялись ли девочки-восьмиклассницы, в прессе их уже назвали "кинельскими живодерками", не понятно. Дома они ждут решение комиссии по делам несовершеннолетних. А несчастное животное, тем временем, нашли другие дети. Котенок, он был на волосок от смерти, остался в живых. И теперь у него есть дом и заботливый хозяин.

Михаил Шекоян, Александр Ковалев, "ТВ Центр".