После наезда фургона на толпу людей в Барселоне началась стрельба
Теги: В мире полиция стрельба автомобиль терроризм барселона
Очевидцы сообщили о стрельбе в Барселоне после наезда фургона на толпу людей. По данным СМИ, двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов города. По предварительной информации, они взяли посетителей в заложники. При этом также сообщается о стрельбе на рынке Бокерия.
После наезда фургона на толпу людей в центре Барселоны очевидцы рассказали о стрельбе в том же районе города. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства, двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов в центре Барселоны. По предварительной информации, они взяли посетителей в заложники. При этом также сообщается о стрельбе на рынке Бокерия.
В свою очередь, полиция города признала терактом наезд автомобиля на толпу пешеходов на улице Рамбла. В настоящее время закрыты входы в метро и железнодорожные станции, которые находятся вблизи места происшествия. Полиция призывает людей не приближаться к площади Пласа-де-Каталунья.
Читайте также:
СМИ сообщили о жертвах в результате наезда фургона в Барселоне
Новости по теме Теракт в Барселоне
-
17 августа 2017
Полиция установила личность наехавшего на толпу водителя в Барселоне
-
17 августа 2017
Видео с места наезда на пешеходов в центре Барселоны
-
17 августа 2017
В результате наезда фургона в Барселоне погибли не менее 13 человек
-
17 августа 2017
Теракт в Барселоне: фургон полкилометра давил пешеходов