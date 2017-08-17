После наезда фургона на толпу людей в Барселоне началась стрельба

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Очевидцы сообщили о стрельбе в Барселоне после наезда фургона на толпу людей. По данным СМИ, двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов города. По предварительной информации, они взяли посетителей в заложники. При этом также сообщается о стрельбе на рынке Бокерия.

После наезда фургона на толпу людей в центре Барселоны очевидцы рассказали о стрельбе в том же районе города. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов в центре Барселоны. По предварительной информации, они взяли посетителей в заложники. При этом также сообщается о стрельбе на рынке Бокерия.

В свою очередь, полиция города признала терактом наезд автомобиля на толпу пешеходов на улице Рамбла. В настоящее время закрыты входы в метро и железнодорожные станции, которые находятся вблизи места происшествия. Полиция призывает людей не приближаться к площади Пласа-де-Каталунья.

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