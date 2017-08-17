СМИ сообщили о жертвах в результате наезда фургона в Барселоне

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Не менее двух человек погибли в результате наезда фургона на толпу людей в Барселоне, сообщает газета Publico. Еще 20 пострадали. Инцидент произошел в четверг вечером. Полиция уже квалифицировала случившееся как теракт. Ранее выдвигалась версия, что наезд совершил наркоторговец, который скрывался от полиции.

В результате наезда фургона на толпу в районе площади Пласа-де-Каталунья в Барселоне есть жертвы. По данным газеты Publico, погибли два человека. Агентство Europe Press сообщает о трех жертвах. Еще около 20 человек пострадали.

Полиция уже квалифицировала случившееся, как теракт, передает Sky News. Входы на прилегающие к месту инцидента станции метро закрыты, полиция просит не приближаться к площади.

Ранее полиция озвучила другую версию случившегося. По мнению правоохранителей, наезд на толпу совершил наркоторговец, который пытался скрыться от преследования.

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