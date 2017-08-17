На Украине заявили о сносе всех памятников Ленину

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На Украине снесены все известные памятники Ленину. Об этом в четверг заявил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

На территории Украины не осталось ни одного памятника Ленину. Об этом отчитался глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, передает "ТВ Центр". По его словам, в рамках закона о декоммунизации власти демонтировали в общей сложности две тысячи 389 монументов. В их числе - 1320 изображений вождя мирового пролетариата.

Гипсовые изваяния были уничтожены, а те, что выполнены из бронзы, отправлены на переплавку или же стали экспонатами музеев. Часть скульптур могут быть выставлены на территории ВДНХ в Киеве, где планируется открытие музея "монументальной пропаганды СССР".