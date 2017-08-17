В результате наезда фургона в Барселоне погибли не менее 13 человек

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Жертвами наезда фургона на пешеходов в Барселоне стали не менее 13 человек. Об этом сообщают испанские СМИ, а также агентство Reuters. Ранее сообщалось о трех погибших. Сейчас полиция ищет участников нападения, некоторые из которых могли скрыться на втором фургоне.

В туристическом центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу пешеходов. Всё произошло на одной из самых оживлённых улиц города - Рамбле, передает "ТВ Центр".

Власти уже квалифицировали случившееся, как теракт. По данным полиции, погибли не менее трех человек, количество пострадавших уже достигло 25. В то же время радиостанция Cadena Ser сообщает о 13 погибших, эти данные подтверждает агентство Reuters.

После наезда на пешеходов из микроавтобуса выбежали несколько вооружённых людей. Двое из них забаррикадировались в турецком ресторане, где захватили заложников. Ещё один или несколько налётчиков скрылись на рынке Бокерия.

Полиция оцепила место происшествия и готовится к штурму ресторана, где засели злоумышленники. Над центром города кружат вертолёты - полиция с воздуха разыскивает ещё один фургон марки Fiat, на котором мог скрыться водитель.

Все ближайшие кафе и магазины закрыты. Людей эвакуируют из крупнейшего универмага "Корт Инглез". В Ростуризме выясняют, есть ли среди погибших и пострадавших наши соотечественники.