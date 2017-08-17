Посольство уточняет информацию о пострадавших россиянах в Барселоне

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Посольство России уточняет информацию о том, пострадали ли россияне при наезде фургона на людей в Барселоне. В свою очередь, в Ростуризме призывают российских туристов, находящихся в городе, сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей.

Посольство России в Испании уточняет информацию о том, пострадали ли россияне при наезде фургона на людей в Барселоне. Об этом сообщает ТАСС.

"Дипломаты посольства и генерального консульства России в Барселоне находятся в плотном контакте с правоохранительными органами Испании. Информация о наличии или отсутствии российских граждан среди числа пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Ростуризме призывают российских туристов, находящихся в Барселоне, сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей.

Ранее сообщалось, что фургон наехал на толпу людей в центре Барселоны. По последним данным, жертвами инцидента стали не менее 13 человек. Сейчас полиция ищет участников нападения, некоторые из которых могли скрыться на втором фургоне. Правоохранительные органы признали наезд на пешеходов терактом.

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