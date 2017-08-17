Полиция установила личность наехавшего на толпу водителя в Барселоне
Теги: полиция Теракт испания терроризм барселона
Полиция Барселоны установила личность водителя, который наехал на толпу людей в центре города. Им оказался Дриссе Оукабир, взявший фургон на прокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода. Кроме того, полицейские нашли второй автомобиль, который могли использовать предполагаемые террористы.
Полицейские установили личность водителя, который наехал на пешеходов в центре Барселоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным полиции, им оказался Дриссе Оукабир, взявший фургон на прокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода. Кроме того, полицейские нашли второй автомобиль, который могли использовать предполагаемые террористы.
Ранее сообщалось, что фургон наехал на толпу людей в центре Барселоны. По последним данным, жертвами инцидента стали не менее 13 человек. В настоящее время посольство России уточняет информацию о том, пострадали ли россияне в данном происшествии. Правоохранительные органы признали наезд на пешеходов терактом.
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