Видео с места наезда на пешеходов в центре Барселоны
Теги: Теракт испания видео барселона
Не менее 13 человек погибли в результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны. Более 50 пострадавших доставлены в больницы города.
Полиция Испании обнаружила второй фургон, который мог быть использован совершившими наезд на пешеходов в Барселоне террористами. Машину нашли в городе Вик в 60 километрах от города, сообщает канал TV3.
Инцидент произошел в четверг вечером. Фургон въехал в толпу пешеходов на оживленной улице в центре Барселоны. По данным СМИ, погибли не менее 13 человек. Более 50 человек доставлены в больницы города.
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