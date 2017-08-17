Видео с места наезда на пешеходов в центре Барселоны

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Не менее 13 человек погибли в результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны. Более 50 пострадавших доставлены в больницы города.

Полиция Испании обнаружила второй фургон, который мог быть использован совершившими наезд на пешеходов в Барселоне террористами. Машину нашли в городе Вик в 60 километрах от города, сообщает канал TV3.

Инцидент произошел в четверг вечером. Фургон въехал в толпу пешеходов на оживленной улице в центре Барселоны. По данным СМИ, погибли не менее 13 человек. Более 50 человек доставлены в больницы города.

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