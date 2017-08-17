Подозреваемый в наезде на пешеходов в Барселоне задержан. Видео

Теги: полиция Теракт жертвы барселона

Полиция предположительно задержала водителя фургона, который в четверг вечером совершил наезд на пешеходов в центре Барселоны. По данным газеты El Publico, вместе с Дриссом Укабиром задержан еще один человек. В результате теракта погибли 13 человек, более 50 пострадали.

Полиция задержала предположительно водителя фургона, который совершил наезд на пешеходов в центре Барселоны. Об этом сообщает газета El Publico. Ранее полиция сообщила, что за рулем находился Дрисс Укабир. Фургон он арендовал в городке Санта-Перпетуа-де-Могода.

Вместе с Укабиром, по данным СМИ, задержан еще один человек. Полиция Каталонии на своей странице в Twitter подтвердила информацию о задержании, однако не уточнила подробностей.

No hi ha ningú atrinxerat a cap bar del centre de Barcelona. Hem detingut un home i ho tractem com atac terrorista #Barcelona #Rambles — Mossos (@mossos) 17 августа 2017 г.

Теракт в Барселоне произошел в четверг вечером. Фургон врезался в толпу людей на оживленной улице Рамбла в центре города. По данным местной прессы, погибли 13 человек, более 50 доставлены в больницы. Власти подтверждают гибель одного человека. Полиция квалифицировала случившееся как теракт.

Читайте также:

Видео с места наезда на пешеходов в центре Барселоны

Посольство уточняет информацию о пострадавших россиянах в Барселоне

Теракт в Барселоне: фургон полкилометра давил пешеходов