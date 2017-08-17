Подозреваемый в наезде на пешеходов в Барселоне задержан. Видео
Теги: полиция Теракт жертвы барселона
Полиция предположительно задержала водителя фургона, который в четверг вечером совершил наезд на пешеходов в центре Барселоны. По данным газеты El Publico, вместе с Дриссом Укабиром задержан еще один человек. В результате теракта погибли 13 человек, более 50 пострадали.
Полиция задержала предположительно водителя фургона, который совершил наезд на пешеходов в центре Барселоны. Об этом сообщает газета El Publico. Ранее полиция сообщила, что за рулем находился Дрисс Укабир. Фургон он арендовал в городке Санта-Перпетуа-де-Могода.
Вместе с Укабиром, по данным СМИ, задержан еще один человек. Полиция Каталонии на своей странице в Twitter подтвердила информацию о задержании, однако не уточнила подробностей.
No hi ha ningú atrinxerat a cap bar del centre de Barcelona. Hem detingut un home i ho tractem com atac terrorista #Barcelona #Rambles— Mossos (@mossos) 17 августа 2017 г.
Теракт в Барселоне произошел в четверг вечером. Фургон врезался в толпу людей на оживленной улице Рамбла в центре города. По данным местной прессы, погибли 13 человек, более 50 доставлены в больницы. Власти подтверждают гибель одного человека. Полиция квалифицировала случившееся как теракт.
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