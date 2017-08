Подозреваемый в наезде на пешеходов в Барселоне задержан. Видео

Полиция задержала предположительно водителя фургона, который совершил наезд на пешеходов в центре Барселоны. Об этом сообщает газета El Publico. Ранее полиция сообщила, что за рулем находился Дрисс Укабир. Фургон он арендовал в городке Санта-Перпетуа-де-Могода.

Вместе с Укабиром, по данным СМИ, задержан еще один человек. Полиция Каталонии на своей странице в Twitter подтвердила информацию о задержании, однако не уточнила подробностей.

No hi ha ningú atrinxerat a cap bar del centre de Barcelona. Hem detingut un home i ho tractem com atac terrorista #Barcelona #Rambles