Второй наезд на людей в Барселоне: автомобиль сбил трех полицейских

Теги: В мире полиция испания автомобиль терроризм барселона

В Барселоне спустя всего несколько часов после наезда фургона на толпу людей произошел еще один похожий инцидент. Автомобиль наехал на трех полицейских в районе проспекта Диагональ. Пока неизвестно, связан ли этот случай с терактом, который ранее произошел в центре города.

Автомобиль наехал на трех полицейских в районе проспекта Диагональ в Барселоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В настоящее время неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом, который произошел ранее в центре города. О состоянии трех полицейских также не говорится.

Ранее сообщалось, что фургон наехал на толпу людей в центре Барселоны. По последним данным, жертвами инцидента стали не менее 13 человек. Правоохранительные органы признали наезд на пешеходов терактом. Один из подозреваемых в настоящее время задержан.

Читайте также:

Подозреваемый в наезде на пешеходов в Барселоне задержан. Видео

Полиция установила личность наехавшего на толпу водителя в Барселоне

Видео с места наезда на пешеходов в центре Барселоны

Посольство уточняет информацию о пострадавших россиянах в Барселоне

В результате наезда фургона в Барселоне погибли не менее 13 человек