Второй наезд на людей в Барселоне: автомобиль сбил трех полицейских
Теги: В мире полиция испания автомобиль терроризм барселона
В Барселоне спустя всего несколько часов после наезда фургона на толпу людей произошел еще один похожий инцидент. Автомобиль наехал на трех полицейских в районе проспекта Диагональ. Пока неизвестно, связан ли этот случай с терактом, который ранее произошел в центре города.
Автомобиль наехал на трех полицейских в районе проспекта Диагональ в Барселоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
В настоящее время неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом, который произошел ранее в центре города. О состоянии трех полицейских также не говорится.
Ранее сообщалось, что фургон наехал на толпу людей в центре Барселоны. По последним данным, жертвами инцидента стали не менее 13 человек. Правоохранительные органы признали наезд на пешеходов терактом. Один из подозреваемых в настоящее время задержан.
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