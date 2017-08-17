Фургон совершил наезд на пешеходов в Барселоне. Главное

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В туристическом центре Барселоны, на улице Рамбла фургон протаранил толпу пешеходов. Погибли не менее 13 человек, более 80 пострадали. Полиция уже установила личность человека, который арендовал автомобиль. Он задержан и доставлен в полицейский участок. Ещё один террорист ликвидирован в ходе перестрелки с полицией.

Полиция Испании просила очевидцев не размещать видео наезда фургона на пешеходов в социальных сетях и сама весьма скупа на комментарии, но ролики начали появляться в интернете практически сразу же после инцидента. На них - паника, кровь, вой сирен. Тела разбросаны по тротуару. По сообщениям свидетелей, фургон целенаправленно давил людей на протяжении пятисот метров. Водитель намеренно вел машину зигзагом, стараясь сбить как можно больше пешеходов, передает "ТВ Центр".

"Началась паника. Полиция велела нам закрыть ресторан и пока никого не выпускать на улицу. Мы и наши посетители были ужасно напуганы, многие кричали. Все магазины тоже срочно закрылись. Мы не могли понять, что случилось. По телевизору сначала сказали, что произошла авария. Но сразу предупредили, чтобы люди не выходили на улицу. А потом мы узнали подробности. Это очень страшно", - рассказывают очевидцы.

Изначально полиция подтвердила гибель одного человека, но на записях очевидцев видно - жертв гораздо больше.

СМИ сообщают о 13 погибших и нескольких десятках раненых. Более 80 человек доставлены в больницы. Эту информацию позже власти подтвердили официально.

Место для атаки было выбрано наиболее многолюдное. Теракт произошел на популярной у туристов пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны. Всем, кто был в фургоне, поначалу удалось скрыться. Из-за этого в городе началась паника.

После инцидента, по сообщения СМИ, в один из ресторанов, расположенных неподалеку, ворвались двое вооруженных людей и захватили заложников. Позже полиция эту информацию опровергла. Стрельба раздавалась и на соседнем рынке "Бокерия". Людей в места происшествия эвакуировали, закрыли все магазины в районе, метро и железнодорожные станции в центре города. Не работает наземный транспорт. Полиция не выпускает людей из зданий в центральной части Барселоны, где произошел теракт. Над мегаполисом кружат вертолеты. Из главной достопримечательности города - собора Саграда Фамилия посетителей эвакуировали, а площадь перед храмом перекрыли.

"В момент наезда я не была сама на Рамбле. Мы с моей дочкой и племянницей только что свернули с неё в переулок. И тут мы услышали, как толпа людей начала кричать. Все побежали. Полицейские нам сказали, что надо срочно уходить и прятаться. Никто не понимал, что происходит. Но было очень страшно", - рассказывает очевидец Джоан Стерн.

Спустя два с половиной часа после трагедии полиция установила личность арендатора фургона. Его имя Дрисс Укабир, зарегистрирован в северном пригороде столицы Каталонии. Испанские газеты сообщают о том, что полицейским удалось его взять.

Полиция предположительно нашла второй фургон, который могли использовать преступники, совершившие наезд на пешеходов в Барселоне. В прессе появилась информация о том, что ЦРУ предупреждало испанскую полицию не просто о том, что Барселона, а именно о том, что улица Рамбла может стать местом атаки. Но бульвар Рамбла, на котором в день бывает до 100 тысяч человек, никак не был защищен. К вечеру испанские газеты написали о том, что автомобиль сбил троих полицейских в Барселоне. На данный момент неизвестно, связано ли это с терактом на бульваре.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".