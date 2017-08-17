"Этому злу нет оправдания": Россия осудила теракт в Барселоне

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Россия осудила осуждает теракт в Барселоне. Как заявили в российском МИД, "этому злу нет оправдания". В результате наезда на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек, более 50 пострадали.

Атака на Барселону никого не оставила равнодушным. Одной из первых решительно осудила акт террора и выразила соболезнования в связи с гибелью людей Россия. Этому злу нет оправданий, говорится в сообщении МИД, передает "ТВ Центр".

О солидарности с Испанией заявили Германия, Франция, Бельгия, Египет, Грузия. Берлин и Париж также порекомендовали своим гражданам по возможности избегать места, где произошло нападение, следовать указаниям служб безопасности и следить за обновлением информации.

О том, что вся Европа стоит плечом к плечу и окажет Испании полную поддержку в борьбе с терроризмом, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что произошедшее нацелено на тех, кто наслаждался жизнью, но подобным варварством никого не запугать. С осуждением выступили председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц, а также Генсек НАТО Йенс Столтенберг. США предложили свою помощь в расследовании.