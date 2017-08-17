Убит один из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне
Теги: Теракт испания смерть каталония барселона
Один из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне убит в ходе перестрелки с полицией в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн. В свою очередь, власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек при наезде фургона в центре города.
Полицейские застрелили одного из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Vanguardia. По предварительным данным, он был убит в ходе перестрелки в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн.
В свою очередь, власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек при наезде фургона в центре города. По их данным, еще боле 50 человек ранены в результате происшествия.
Ранее сообщалось, что фургон наехал на толпу людей в центре Барселоны. По данным местных СМИ, один из подозреваемых в совершении теракта был задержан. Посольство России в настоящее время уточняет информацию о пострадавших россиянах.
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