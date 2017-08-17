История терактов в Европе с использованием автомобилей

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Жертвами теракта в Барселоне стали 13 человек, еще более 50 получили травмы. Злоумышленники более 500 метров целенаправленно давили пешеходов на оживленной улице в центре города. Теракт в Барселоне — не первый подобный инцидент в Европе за последние два года.

Теракт в Барселоне — далеко не первый случай, когда орудием экстремистов стал автомобиль. Самое большое число жертв подобной трагедии было в Ницце, напоминает "ТВ Центр". Там 14 июля 2016 года выходец из Туниса на многотонном грузовике врезался в толпу людей на Английской набережной, которые пришли посмотреть салют в честь Дня взятия Бастилии. Тогда погибли 86 человек и более 300 получили ранения.

19 декабря того же года в Берлине тягач с прицепом влетел в ярмарочный городок, где проходили рождественские гулянья. Погибли 12 человек.

22 марта 2017 в Лондоне автомобиль выехал на тротуар и начал сбивать людей. Затем из машины вышел мужчина и напал на полицейских. Жертвами террориста стали пять человек. Похожий случай произошел в британской столице в июне. Под колесами автомобиля на Лондонском мосту погибли восемь прохожих.

Автомобильные теракты не редкость в Израиле. Последний был 7 января. Арабский террорист насмерть задавил четырех военных, прежде чем был ликвидирован.