Порошенко назначил нового постпреда президента Украины в Крыму

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Петр Порошенко назначил нового постоянного представителя президента Украины в Крыму. Им стал Борис Бабин, который сменил на этой должности Наталью Попович. Глава государства также заявил, что нужно работать над вопросом возвращения Крыма в состав Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем украинского лидера в Крыму. Об этом сообщается на сайте главы государства. Ранее от этой должности была освобождена Наталья Попович.

"Петр Порошенко подписал указ о назначении Бориса Бабина постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент назначил Изету Гданову первым заместителем Бабина. Порошенко отметил, что чиновники должны работать над вопросом возвращения Крыма в состав Украины.

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