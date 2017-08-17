Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Барселоне

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Россия решительно осуждает "жестокое и циничное преступление против мирных граждан". Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин осудил теракт в Барселоне, назвав его жестоким и циничным преступлением против мирных граждан. Слова соболезнования президента королю Испании Филиппу VI опубликованы на сайте Кремля.

"Произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость реального объединения усилий всего мирового сообщества в бескомпромиссной борьбе против сил террора", - подчеркнул Путин.

Президент передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Инцидент произошел в четверг вечером. Фургон въехал в толпу пешеходов на оживленной улице в центре Барселоны. По данным СМИ, погибли не менее 13 человек. Более 50 человек доставлены в больницы города.