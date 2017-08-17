Задержан второй подозреваемый в теракте в Барселоне

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Полиция Испании задержала второго подозреваемого в причастности к теракту в Барселоне. Ранее был задержан предположительно водитель фургона, который совершил наезд на пешеходов. Третий подозреваемый в ходе спецоперации был ликвидирован.

В туристическом центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу пешеходов. Всё произошло на одной из самых оживлённых улиц города - Рамбла, передает "ТВ Центр".

По свидетельству очевидцев, машина, целенаправленно давя людей, проехала 530 метров. Погибли, по меньшей мере, 13 человек, количество пострадавших уже превысило 80. Состояние 10 оценивается как критическое.

После наезда на пешеходов водитель фургона скрылся с места происшествия, но полиции удалось его выследить. Это Дрисс Укабир. Он родился во французском Марселе, но жил в Испании. Машину Укабир взял в аренду незадолго до теракта. Ещё один подозреваемый также задержан. Третий сообщник Укабира застрелен полицейскими в ходе перестрелки.

Район происшествия по-прежнему оцеплен. В городе закрыто метро. Такси работает бесплатно. Отменены все развлекательные мероприятия. Власти Барселоны предложили туристам, которые проживают в районе трагедии, без доплаты переселиться в другие отели. В социальных сетях появился специальный сервис, с помощью которого люди, оказавшиеся в районе теракта, могут сообщить свим родным и близким о том, что с ними всё в порядке.

Кроме того, власти устанавливают связь с этой трагедией ещё одного происшествия. Сразу после происшествия на Рамбле стражи порядка остановили для проверки белый внедорожник на проспекте Диагональ, но водитель направил машину прямо на них, сбил троих полицейских и скрылся с места происшествия.