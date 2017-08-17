ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне

Теги: Теракт испания терроризм каталония барселона иг

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне. Данную информацию распространило подконтрольное боевикам агентство "Амак". Правительство Каталонии сообщило, что более 90 человек пострадали в результате наезда фургона на толпу людей в центре города.

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне. Об этом сообщает Reuters. Данную информацию распространило подконтрольное боевикам агентство "Амак".

В свою очередь, правительство Каталонии отметило, что более 90 человек поступили в больницы с различными травмами после наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны. Из них 15 находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что жертвами наезда фургона на толпу людей в центре Барселоны стали 13 человек. Полиция заявила о задержании двух подозреваемых в совершении теракта.

Читайте также:

Задержан второй подозреваемый в теракте в Барселоне

Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Барселоне

"Этому злу нет оправдания": Россия осудила теракт в Барселоне

Фургон совершил наезд на пешеходов в Барселоне. Главное

Убит один из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне