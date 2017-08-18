В испанском Камбрильсе при теракте пострадали 7 человек

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Спустя всего несколько часов после трагических событий в Барселоне террористы попытались повторить атаку по аналогичному сценарию в курортном городе Камбрильс. Семь человек получили травмы в результате наезда автофургона. Среди местных жителей и туристов жертв нет.

В результате попытки совершения теракта в испанском городе Камбрильс пострадали семь человек. Минивэн был направлен прямо к пешеходной улице, однако полиция вовремя среагировала - преступников успели остановить, передает "ТВ Центр". Как сообщают СМИ, после столкновения с патрульным автомобилем их машина перевернулась, участники нападения пытались сбежать. Но были уничтожены полицией, в ходе перестрелки четверо нападавших ликвидированы на месте, один был смертельно ранен и позже скончался в больнице.

Также силовики подтвердили данные о том, что на террористах были пояса смертников. Взрывные устройства собирались уничтожить в ходе контролируемых взрывов - об этом стражи порядка предупредили жителей города. Власти заявили, что на данный момент ситуация находится под контролем. Но вместе с тем людей призывают оставаться дома.

Между тем, число пострадавших в Барселоне в результате наезда фургона на пешеходов превысило сто человек, сообщает агентство Reuters. Это граждане 18 стран, россиян, по предварительным данным, в этих списках нет. Но информация о наших соотечественниках проверяется. Погибших, как уточняют испанские власти, 13. Поиски исполнителя теракта продолжаются. Арестованы двое - один выходец из Марокко, другой из Мелильи, это испанский анклав на севере Африки.

И теперь полиция связывает между собой не только события в Барселоне и Камбрильсе, но и в Альканаре - в среду и в четверг там произошло два взрыва, сообщалось об одном погибшем и свыше десяти пострадавших, в том числе нескольких сотрудниках МВД. Предполагается, что сдетонировала бомба, которую изготавливали террористы.