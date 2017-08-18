Россия помогла ООН доставить гумпомощь в сирийскую Думу

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Российские военные помогли ООН доставить гуманитарный груз в город Дума, находящийся в зоне деэскалации в Восточной Гуте.

Международное движение Красного креста и Красного полумесяца отправило в сирийский город Дума 46 грузовиков с продуктовыми наборами и медикаментами. Всего 300 тонн, сообщает "ТВ Центр". Наша военная полиция обеспечила безопасность сотрудников организации. Глава делегации выразил благодарность российскому Центру по примирению враждующих сторон.