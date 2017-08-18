Порошенко назначил нового постпреда Украины в Крыму
Порошенко сменил своего постоянного представителя в Крыму для того, чтобы новый чиновник работал над вопросом возвращения Крыма. Также на полуострове появится новая должность – сотрудник по защите прав крымско-татарского народа.
Президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина постоянным представителем президента Украины в Крыму, сообщается на сайте главы государства.
Украинский лидер отметил, что новый чиновник должен заняться вопросом возвращения Крыма. Также он поручил включить в структуру постпредства должность защитника прав крымско-татарского народа.
Порошенко отметил, что его новый постпред Бабин имеет большой опыт в международном праве.