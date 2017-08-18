В России могут подорожать лекарства

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К осени в России могут вырасти цены на лекарства. Представители фармацевтики отметили, что это произойдет из-за подорожания импортных препаратов в России. Рост стоимости должен составить от 5 до 20%

В России ожидается рост цен на лекарства. Представители фармацевтики считают, что это произойдет из-за подорожания импортных препаратов в России. Рост должен составить от 5 до 20%, пишет газета "Известия".

Затраты импортеров на закупку лекарств за рубежом выросли на 11% за первые пять месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Однако в натуральном эквиваленте препаратов иностранного производства стало ввозиться лишь на 4% больше.

По данным ФТС, больше всего на импорте лекарств в Россию заработали европейские страны. Это Германия (801,5 миллиона долларов), Франция (371,5 миллиона долларов), Италия (254,8 миллиона долларов) и Великобритания (232,9 миллиона долларов). Также в пятерку лидеров входит Индия (227 миллиона).

Если сравнить поставки первых пяти месяцев в 2017 и 2016 годах, то ощутимее остальных увеличила заработок на импорте фармацевтической продукции Великобритания — в полтора раза.

Как отметила глава фармацевтической организации "Аптечная гильдия" Елена Неволина, к осени цена некоторых лекарственных средств может вырасти. В первую очередь повышение затронет так называемые сезонные препараты. При этом цены будут подниматься непропорционально в связи с тем, что на рынке существуют препараты, которые не пользуются спросом и сегодня.