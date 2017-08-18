В 2018 году парфюмерия в России станет дороже

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В России с 1 января 2018 года может произойти подорожание парфюмерной продукции в 1,5-2 раза. Это связано с тем, что производителей этой категории товаров могут обложить акцизами. По данным экспертов, далеко не все производители парфюмерии смогут оплатить акцизный налог. Одно предприятие должно быть готово уплатить до шести миллиардов рублей в год.

В январе 2018 года в России может подорожать парфюмерно-косметическая продукция. Рост будет в 1,5-2 раза. В первую очередь это коснется дешевых товаров, цена которых вырастет. Соответствующие поправки предложил в Налоговый кодекс Минфин. Сейчас подобных сборов не существует, пишет газета "Известия".

Это связно с тем, что производителей этой категории товаров могут обложить акцизами. Речь идет о 523 рублях за литр приобретенного производителями этилового спирта.

Как отметил замглавы Минфина Илья Трунин, это позволит устранить экономическую заинтересованность недобросовестных производителей в использовании этилового спирта не по назначению.

Тем не менее, с предложением ведомства согласны не все. Эксперты считают, что подавляющее большинство производителей парфюмерии не сможет оплатить акцизный налог. По предварительным подсчетам, одно предприятие должно быть готово уплатить до шести миллиардов рублей в год.