Пять человек спасены при пожаре в Северном Тушине

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В одной из квартир дома 9 на улице Героев Панфиловцев произошел пожар. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пострадал один человек, его передали врачам. Пожарные спасли пять человек, в том числе двух детей и женщину-инвалида.

Пять человек спасены при пожаре в квартире на улице Героев Панфиловцев в районе Северное Тушино. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

"В ходе ликвидации пожарные спасли из горящей квартиры и соседних квартир пять человек, среди которых неходячая женщина-инвалид и двое детей", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. По данным МЧС, пострадал один человек. Его передали врачам.