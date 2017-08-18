Мэр Сиэтла предложил снести памятник Ленину

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В США мэр города Сиэтл призвал демонтировать памятник Ленину, поскольку он идеализирует "основателя авторитарного советского режима". Последнюю неделю в США проходят акции по сносу памятников, олицетворяющих расизм, ненависть и насилие.

Мэр американского Сиэтла Эд Мюррей предложил снести памятник Владимиру Ленину, стоящего на одной из улиц города, сообщает Seattle Times.

Последнюю неделю в США проходят массовые сносы памятников, олицетворяющих расизм, ненависть и насилие. Кроме статуи Ленина, Мюррей предложил демонтировать памятник солдатам, воевавших в Гражданскую войну на стороне конфедератов.

Статуя Ленина появилась в Сиэтле в 1995 году, ее установил американец Льюис Карпентер. Сейчас она выставлена на продажу, а вандалы красят руку статуи в красный цвет, символизирующий кровь.

На прошлой неделе в Шарлотствилле произошел конфликт между националистами и их противниками после решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Пострадали 15 человек. Позднее на шествии в толпу на большой скорости въехал автомобиль. Погибла левая активистка, еще 19 получили ранения.

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