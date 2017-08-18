Подлодка "Северодвинск" провела стрельбу ракетой "Калибр". Видео

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Атомная подводная лодка "Северодвинск" произвела успешный пуск крылатой ракеты "Калибр". Он был выполнен во время боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море из подводного положения. В интернете уже доступна запись учений.