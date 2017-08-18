Подлодка "Северодвинск" провела стрельбу ракетой "Калибр". Видео
Атомная подводная лодка "Северодвинск" произвела успешный пуск крылатой ракеты "Калибр". Он был выполнен во время боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море из подводного положения. В интернете уже доступна запись учений.
Атомная подводная лодка "Северодвинск" провела стрельбу в Баренцевом море крылатой ракетой "Калибр". Расстояние до мишени, расположенной на полигоне Чижа в Архангельской области, составило 600 километров, сообщает "Интерфакс".
Ракета попала точно в цель, с соблюдением всех необходимых полетных и технических параметров, сообщили в Минобороны страны. В командовании также отметили - во время стрельбы экипаж АПЛ проявил высокий профессионализм и военно-морскую выучку.