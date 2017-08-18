ВКС 8 раз за неделю перехватывали иностранные самолеты у границ России

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Российские истребители за минувшую неделю восемь раз перехватывали иностранные самолеты-разведчики у границ России. По данным Минобороны, к российским границам приближались 16 летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства с их стороны не было.

Российские истребители восемь раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Министерство обороны России.

На своем сайте ведомство опубликовало соответствующую инфографику. Согласно информации министерства, разведку вдоль российских границ вели 16 самолетов. Нарушений воздушного пространства с их стороны не было.

На минувшей неделе Минобороны сообщило о четырех вылетах на перехват самолетов-разведчиков. Иностранные самолеты провели 12 разведывательных полетов у российских границ.