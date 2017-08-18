Новая 200-рублевая куплюра будет пластиковой

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Центробанк планирует выпустить новые 200-рублевые купюры и памятные банкноты ЧМ по футболу- 2018 со специальной полимерной пропиткой. Новые деньги практически невозможно будет порвать или повредить.

Банк России выпустит новые банкноты с использованием полимерной пропитки, что существенно повысит их прочность, сообщает Газета.ru.

Новая пластиковая 200-рублевая банкнота с изображением Севастополя войдет в оборот уже в конце 2017 года. 100-рублевая купюра, посвященная ЧМ по футболу, появится в первом квартале 2018 года.

Многие страны мира уже давно перешли на полностью пластиковые деньги, впервые начала применять эту технологию в 1980-х годах Австралия. Срок жизни полимерных денег в 3-5 раз дольше бумажных. Однако есть и минусы пластиковых денег. Например, могут возникнуть проблемы при их утилизации: полимеры можно только сжигать, что не очень экологично.

Сейчас в России для изготовления денег используется бумага, содержащая 100-% хлопка.

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