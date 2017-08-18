При теракте в Барселоне пострадала гражданка России

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В результате теракта в Барселоне пострадала гражданка России, сообщили в Ростуризме. В настоящее время посольство и генеральное консульство в Барселоне проверяют информацию о пострадавшей.

В результате теракта в Барселоне пострадала гражданка России. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

"Пока мы информацию еще уточняем, пока по данным ситуационно-кризисного центра МИД есть данные об одной пострадавшей гражданке России. Она получила легкие ранения, ей была на месте оказана медицинская помощь, без госпитализации. Других данных о пострадавших россиянах пока нет, информация пока уточняется", - сказал глава пресс-службы Евгений Гайва.

Как сообщил агентству пресс-атташе, в настоящее время сотрудники посольства и генконсульства России в Барселоне проверяют информацию о пострадавшей. По данным ТАСС, консульство России в Барселоне пока не подтвердило информацию о пострадавшей россиянке. В ассоциации Турпомощь также заявили об отсутствии информации о пострадавших среди организованных туристов из России.

Инцидент произошел в четверг вечером. Микроавтобус въехал в толпу пешеходов на самой популярной туристической улице – Рамбла – в центре Барселоны. По данным СМИ, погибли не менее 13 человек. Около 90 человек доставлены в больницы города.