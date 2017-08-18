Задержан третий подозреваемый в связи с терактом в Барселоне

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В Каталонии задержан третий подозреваемый в причастности к теракту в Барселоне. Ранее были задержаны, предположительно, водитель фургона и еще один подозреваемый.

Полиция Испании задержала в каталонском городе Риполь третьего подозреваемого в причастности к терактам в Барселоне, сообщает агентство Reuters.

Ранее были задержаны, предположительно, водить фургона Дрисс Укабир и еще один подозреваемый. Сообщник Укабира был застрелен полицейскими в ходе перестрелки.

Вечером 17 августа микроавтобус въехал в толпу пешеходов на самой популярной туристической улице – Рамбла – в центре Барселоны. По данным СМИ, погибли не менее 13 человек. Около 90 человек доставлены в больницы города. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

В Ростуризме сообщили, что в результате теракта пострадала россиянка. В настоящее время посольство и генеральное консульство в Барселоне проверяют информацию о пострадавшей.

В тот же день в городе Камбрильс под Барселоной террористы также попытались въехать в толпу, но автомобиль перевернулся. В результате инцидента пострадали 5 человек. По словам полиции, эти два наезда на пешеходов связаны между собой.