Банда на BMW отобрала 5 миллионов рублей у бизнесмена в Москве

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В Москве на МКАД 17 августа неизвестные ограбили бизнесмена. У потерпевшего отобрали миллион рублей и 75 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело о разбое.

В московском районе Гольяново совершено разбойное нападение на предпринимателя, у которого отобрали миллион рублей и 75 тысяч долларов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел вечером, 17 августа, на 104 километре км внешней стороны МКАД. По словам потерпевшего, там его автомобиль Mitsubishi заблокировал BMW. Оттуда после этого вышли четверо неизвестных в медицинских масках. Они угрожали бизнесмену предметом, похожим на пистолет, после чего, похитили из салона два полиэтиленовых пакета с денежными средствами. Материальный ущерб составил около 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Полиция разыскивает подозреваемых.